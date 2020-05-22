22 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 4 - 0 Union Berlin l MAÇ SONUCU

Hertha Berlin evinde farklı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

'da 27. haftanın açılış maçında sahasında Berlin'i konuk etti. Berlin derbisinde Hertha, sezonun ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibini ikinci yarıda attığı gollerle mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin'in puanı 34'e yükselirken Union Berlin 30 puanda kaldı.

'da 27. hafta heyecanı derbisiyle başladı. Berlin sahasında Berlin karşısında adeta şov yaptı. İlk yarıda 1-0 yenildiği rakibini 4-0 ile geçen Hertha Berlin puanını 34 yaptı. Union Berlin ise 30 puanda kaldı.

Hertha Berlin adına golleri 51.dakikada Vedat Ibisevic, 52.dakikada Lukebakio, 61.dakikada Cunha ve 77.dakikada Boyata kaydetti.

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