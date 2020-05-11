11 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Futbolcular zorlanamaz

Futbolcular zorlanamaz
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Manchester United'ın , corona virüsü nedeniyle zihinsel olarak hazır hissetmeyen futbolcuları maça çıkmaya zorlayamayacaklarını söyledi.

Manchester United'ın , corona virüsü nedeniyle zihinsel olarak hazır hissetmeyen futbolcuları maça çıkmaya zorlayamayacaklarını söyledi. Norveçli hoca, yeniden başlama konusunda uzman görüşlerini dinleyeceklerini belirterek, Futbolcuların sağlığı önceliğimiz ve bunda hiçbir risk almayacağız" dedi.
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