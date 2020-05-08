08 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'de büyük onur!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, bu sezon gösterdiği performansla Leicester taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti. 23 yaşındaki yıldıza bir iyi haber de BBC Sport'tan geldi. BBC Sport, milli yıldızımızı Premier Lig'de yılın en iyi 11'ine dahil etti. İşte Ada'da yılın 11'i...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:24
ABONE OL
  • 1
  • 14
Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'de büyük onur!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle İngiltere'de de Premier Lig'e ara verilmişti.

  • 2
  • 14
Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'de büyük onur!

Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen BBC Sport, İngiltere'de yılın en iyi 11'ini belirledi.

  • 3
  • 14
Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'de büyük onur!

ÇAĞLAR EN İYİ 11'DE

BBC Sport'un belirlediği en iyi 11'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de yer aldı.

  • 4
  • 14
Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'de büyük onur!

İŞTE YILIN 11'İ

ALISSON

  • 5
  • 14
Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'de büyük onur!

A-ARNOLD

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör