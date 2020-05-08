Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig'de büyük onur!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, bu sezon gösterdiği performansla Leicester taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti. 23 yaşındaki yıldıza bir iyi haber de BBC Sport'tan geldi. BBC Sport, milli yıldızımızı Premier Lig'de yılın en iyi 11'ine dahil etti. İşte Ada'da yılın 11'i...

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Giriş Tarihi: 08.05.2020 10:24 ABONE OL