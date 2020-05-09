Porto batıyor! Alex Telles...
Corona virüsünün yarattığı ekonomik çıkmaz ve gittikçe büyüyen borçları nedeniyle büyük bir krizin içinde olan Porto'da Alex Telles ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı..
Yetiştirdiği ve dünya futbol piyasasına kazandırdığı futbolcularla ön plana çıkan Porto'da ekonomik kriz yaşanıyor.
Corona virüsü salgını sonrası büyük bir darboğazın içine giren Portekiz devinin uzun vadeli krediler, banka faizleriyle birlikte giderek artan borcundan dolayı Haziran sonunda 100 milyon euro kaynağa ihtiyacı var.
Beyaz-mavili ekip bu krizden başta Alex Telles olmak üzere birkaç oyuncunun satışıyla kurtulmayı planlıyor.
Eurosport'un haberine göre Porto, 100 milyon euro'luk kaynağı yaratamaması durumunda UEFA tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.
PSG TELLES TRANSFERİNDE CİDDİ
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Alex Telles için girişimlerini sürdürüyor. Telles'in yaklaşık 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fransız devinin yolunu tutması bekleniyor.
GALATASARAY PAY ALACAK
Böylelikle gelecek satışın kârından %10 pay maddesi koyduran Galatasaray da bu transferden 2-2.5 milyon euro civarı bir rakam elde edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde