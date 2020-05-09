09 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Porto batıyor! Alex Telles...

Porto batıyor! Alex Telles...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Corona virüsünün yarattığı ekonomik çıkmaz ve gittikçe büyüyen borçları nedeniyle büyük bir krizin içinde olan 'da ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı..

Yetiştirdiği ve dünya futbol piyasasına kazandırdığı futbolcularla ön plana çıkan 'da ekonomik kriz yaşanıyor.

Corona virüsü salgını sonrası büyük bir darboğazın içine giren Portekiz devinin uzun vadeli krediler, banka faizleriyle birlikte giderek artan borcundan dolayı Haziran sonunda 100 milyon euro kaynağa ihtiyacı var.

Beyaz-mavili ekip bu krizden başta olmak üzere birkaç oyuncunun satışıyla kurtulmayı planlıyor.

Eurosport'un haberine göre Porto, 100 milyon euro'luk kaynağı yaratamaması durumunda tarafından ciddi yaptırımlarla karşılaşacak.

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PSG TELLES TRANSFERİNDE CİDDİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain, Alex Telles için girişimlerini sürdürüyor. Telles'in yaklaşık 30 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Fransız devinin yolunu tutması bekleniyor.

GALATASARAY PAY ALACAK

Böylelikle gelecek satışın kârından %10 pay maddesi koyduran da bu transferden 2-2.5 milyon euro civarı bir rakam elde edecek.

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