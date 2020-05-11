11 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de flaş gelişme! Corona virüsünün ardından...

Premier Lig'de flaş gelişme! Salgının ardından...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok lig erteleme ya da iptal kararı alırken, askıya alınan liglerden olan 'de CEOS'su Richard Masters, kulüplerin ilk kez salgın nedeniyle sezonun sona erdirilmesini konuştuklarını açıkladı.

Masters, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Salgınla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Masters, "Bugün ilk kez sezonun sonlandırılmasını tartıştık. Amacımız hala sezonu tamamlamak ancak bütün ihtimalleri konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Taraftarların stat etrafında toplanmasını önlemek için maçların tarafsız sahada oynanması yönündeki teklifin kulüplerce reddedildiğini aktaran Masters, "Sanırım herkes mümkün olduğu sürece kendi evinde ve deplasmanda oynamak istiyor." yorumunu yaptı.

Masters, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kulüpleriyle anlaşarak sözleşmelerini sezon sonuna kadar uzatabileceklerini kaydetti.

'de salgına yönelik tedbirler kapsamında profesyonel spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

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