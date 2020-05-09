09 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leno'dan Mesut Özil'e destek!

Takım arkadaşından Mesut Özil'e destek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

 efsanesi 'ın geçtiğimiz günlerde  için satılması gerekiyor açıklaması üzerine Özil'in takım arkadaşı Alman kaleci Leno'dan yıldız isme destek geldi.

ekiplerinden 'ın yıldız file bekçisi Bernd Leno,Türk asıllı Alman futbolcu ile ilgili konuştu.

İngiliz efsanesi 'ın geçtiğimiz günlerde Özil'in satılması gerektiğini vurgulamasının aksine Leno, takım arkadaşına destek çıktı.

Soccer AM'e açıklamalarda tecrübeli kaleci,"Geçmişte neler yaptığı ortada. İnanılmaz bir futbolcu. Son zamanlarda çok fazla asist yapamadığının farkındayım.Ancak insanlar onun kaç tane gol şansı yarattığını gördü mü"? dedi.

Mesut Özil'in haksızlığa uğradığını söyleyen 28 yaşındaki file bekçisi, Sahada takım arkadaşlarına şanslar yaratıyor ve çoğu mutlak gol pozisyonuna dönüşüyor. İnsanlar bunu görmüyor. Onu bir kez antrenmanda ya da sahada yakından görebilseydiniz, takım için ne kadar önemli birisi olduğunu hissedebilirdiniz." ifadelerini kullandı.

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