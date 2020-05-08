08 Mayıs 2020, Cuma
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Son dakika: IFAB resmen onayladı! 5 oyuncu değişikliği...
Son dakika gelen haberlere göre; IFAB FIFA'nın 5 oyuncu değişikliği talebini kabul etti. Takımlar 31 Aralık'a kadar maç süresi içinde 3, devre arasında 2 olmak üzere toplamda 5 oyuncu değişiklik yapma hakkına sahip olacak.
IFAB, FIFA'nın 5 oyuncu değişikliğini 31 Aralık'a kadar kabul etti. Takımlar maç süresi içinde 3, devre arasında ise 2 oyuncu değişikliği yapabilecek.
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