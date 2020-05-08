08 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: IFAB resmen onayladı! 5 oyuncu değişikliği...

Futbolda devrim gibi karar! IFAB resmen onayladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Son dakika gelen haberlere göre; IFAB 'nın 5 oyuncu değişikliği talebini kabul etti. Takımlar 'a kadar maç süresi içinde 3, devre arasında 2 olmak üzere toplamda 5 yapma hakkına sahip olacak.

IFAB, 'nın 5 oyuncu değişikliğini 'a kadar kabul etti. Takımlar maç süresi içinde 3, devre arasında ise 2 oyuncu değişikliği yapabilecek.

IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama... haberin devamı

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