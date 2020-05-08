Son dakika: IFAB resmen onayladı! 5 oyuncu değişikliği...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili flaş değişikliklere gitti ve bir açıklama yayınladı. IFAB yeni kuralları federasyonlara gönderdi. Yeni kurallarda elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere değişikliğe gidildi. İşte değişiklikler...