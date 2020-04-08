08 Nisan 2020, Çarşamba

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IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili flaş değişikliklere gitti ve bir açıklama yayınladı. IFAB yeni kuralları federasyonlara gönderdi. Yeni kurallarda elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere değişikliğe gidildi. İşte değişiklikler...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 16:19
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IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda yeni kurallarla ilgili bir açıklama yayınladı.

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IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...

IFAB'ın yeni kurallarında, elle oynama ile ilgili de önemli bir değişiklik yer aldı.

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IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...

TİŞÖRT BÖLGESİNE DİKKAT EDİLECEK
Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek, daha altı ise elle oynama olarak görülecek.

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IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...

Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumu gerçekleşirse, pozisyon incelenecek.

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IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...

PENALTILARDA KARTLAR GEÇERLİ OLMAYACAK
Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak.

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