IFAB'tan flaş kural değişikliği! Elle oynama...

TİŞÖRT BÖLGESİNE DİKKAT EDİLECEK

Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek. Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek, daha altı ise elle oynama olarak görülecek.