29 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Paulo Dybala'nın corona virüsü testi 4. kez pozitif!

Dünya yıldızından kötü haber! Corona testi 4. kez pozitif
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

A ekiplerinden 'ta forma iyen dünyaca ünlü isim 'nın corona virüsüne yakalandığı açıklanmıştı. Kız arkadaşıyla birlikte tedavi altına yıldızın, 4. kez yapılan corona virüsü testi pozitif çıktığı bildirildi.

A ekiplerinden 'ta forma giyen futbolcu 'dan yine sevindiren haber gelmedi. İspanyol basınından paylaşılan ve FotoMaç'ın derlediği bilgilere göre; Dybala'nın 4. kez girdiği corona virüsü testi de pozitif çıktı. Bu aşamada oyuncuya kan testi yapılacağı ve vücudunun antikor üretip üretmediğine bakılacağı aktarıldı.

İlk olarak bir buçuk ay önce kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklayan Dybala, başlarda semptom göstermediğini ancak günler geçtikçe nefes almakta zorlandığını ve kas ağrılarının başladığını duyurmuştu.

Arjantinli futbolcu son olarak 27 Mart'ta kulüp kanalına konuşmuş ve durumlarının iyi olduğu bildirmişti. Juve'de bilindiği gibi Matuidi ve Rugani'nin de testleri pozitif çıkmıştı.

Juventus'tan corona virüsü açıklaması! Testler... haberin devamı

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