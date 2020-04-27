Jose Mourinho en iyisini açıkladı! Ne Ronaldo ne de Messi...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Benim gördüğüm en iyi futbolcu Ronaldo Nazario" ifadelerini kullandı.
İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Juventus'un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu değerlendirdi.
Portekizli teknik adam, sık sık kıyaslanan iki yıldızın da en iyi futbolcu olmadığını dile getirdi. "Messi mi iyi Ronaldo mu?" sorusuna yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:
Ben Fenomen Ronaldo diyorum. Cristiano ve Messi 15 yıldır yüksek seviyede futbol oynuyorlar ancak yetenek ve kapasiteden konuşacak olursak kimse Brezilyalıyı geçemez. Ben Bobby Robson'la Barcelona'da yardımcı antrenörken, Ronaldo'nun gördüğüm en iyi futbolcu olduğunu fark ettim. Onun kariyerini sakatlıklar öldürdü. Yoksa inanılmaz bir yerde olabilirdi.
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