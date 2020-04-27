27 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Jose Mourinho en iyisini açıkladı! Ne Ronaldo ne de Messi...

Ne Ronaldo ne de Messi! En iyisi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 Giriş Tarihi: 27.04.2020

ekiplerinden Tottenham'ın menajeri , flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, "Benim gördüğüm en iyi futbolcu Ronaldo Nazario" ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran , 'nın Arjantinli yıldızı ile 'un Portekizli oyuncusu 'yu değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, sık sık kıyaslanan iki yıldızın da en iyi futbolcu olmadığını dile getirdi. "Messi mi iyi Ronaldo mu?" sorusuna yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, şöyle konuştu:

Ben Fenomen Ronaldo diyorum. Cristiano ve Messi 15 yıldır yüksek seviyede futbol oynuyorlar ancak yetenek ve kapasiteden konuşacak olursak kimse Brezilyalıyı geçemez. Ben Bobby Robson'la Barcelona'da yardımcı antrenörken, Ronaldo'nun gördüğüm en iyi futbolcu olduğunu fark ettim. Onun kariyerini sakatlıklar öldürdü. Yoksa inanılmaz bir yerde olabilirdi.

Mourinho'nun 1 numarası Uğurcan Çakır! haberin devamı

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