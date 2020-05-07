07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Flamengo'ya büyük şok! 38 kişinin testi pozitif çıktı

Dev kulübe büyük şok! 38 kişinin testi pozitif çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

Son dakika haberine göre, ekiplerinden , kulüp personeli, futbolcular ve teknik ekipten toplam 238 kişiye yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin 38'inin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden , resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Buna göre kulüpte teknik ekip, personel ve futbolcuları da kapsayan 293 kişi corona virüsü testine tabi tutuldu.

Bu testlerin 30 Nisan-3 Mayıs arasında gerçekleştirildiği ifade edilirken, 38 kişinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu kişilerin bazılarında semptom görülmediği ifade edildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan 38 kişiden 3'ünün ise futbolcu olduğu bilgisi paylaşıldı. Testleri pozitif çıkanların karantinaya alındığı aktarıldı.

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