Corona virüsü tedbirleri artıyor! Tükürmenin ardından...
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dünya üzerindeki çoğu lig askıya alınırken, maçlara kaldığı yerden devam etmek için çalışmalarını sürdüren İngiltere'de corona virüsüyle mücadele kapsamında bazı yasaklar devreye girecek. Geçtiğimiz günlerde oyuncuların tükürmesinin yasak olduğunun açıklanmasının ardından bu yasağa yenileri eklendi. İşte ayrıntılar...
Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen liglerden olan İngiltere Premier Lig'in, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor.
Telegraph'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, geçtiğimiz günlerde antrenman sahasına tükürmenin yasaklanmasının ardından maçların yeniden oynanması durumunda birtakım yeni kısıtlamalar da devreye girecek. Buna göre; toplu gol sevinçleri, su şişesi paylaşma, karşılaşma sonrası forma değiştirme gibi hareketler de yasaklanıyor.
Öte yandan İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulunmuştu. Bu öneri henüz IFAB tarafından kabul görmedi.
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