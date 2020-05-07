07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü tedbirleri artıyor! Tükürmenin ardından...

Corona virüsü tedbirleri artıyor! Tükürmenin ardından...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dünya üzerindeki çoğu lig askıya alınırken, maçlara kaldığı yerden devam etmek için çalışmalarını sürdüren 'de corona virüsüyle mücadele kapsamında bazı yasaklar devreye girecek. Geçtiğimiz günlerde oyuncuların tükürmesinin yasak olduğunun açıklanmasının ardından bu yasağa yenileri eklendi. İşte ayrıntılar...

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını sebebiyle ara verilen liglerden olan Premier Lig'in, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor.

Telegraph'ta yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, geçtiğimiz günlerde antrenman sahasına tükürmenin yasaklanmasının ardından maçların yeniden oynanması durumunda birtakım yeni kısıtlamalar da devreye girecek. Buna göre; toplu gol sevinçleri, su şişesi paylaşma, karşılaşma sonrası forma değiştirme gibi hareketler de yasaklanıyor.

Öte yandan İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Sendikası (PFA), corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ligin yeniden başlaması durumunda maç sürelerinin azaltılması önerisinde bulunmuştu. Bu öneri henüz IFAB tarafından kabul görmedi.

Son dakika: Hollanda'da yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

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