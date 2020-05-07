Son dakika: Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Son dakika haberine göre, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 16 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı. 25. hafta sonunda pandemi nedeniyle askıya alınan Bundesliga'da 26. hafta programı da belli oldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da ertelenen ligler arasında yer alan Bundesliga, yeniden start alıyor.. Almanya 1. Ligi'nde 26. hafta maçları, 16 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yer devam edecek.
Bundesliga 1 ve 2, 27 Haziran'da bitecek. Ardından yükselme/düşme playoff maçları oynanacak.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK
Öte yandan Bundesliga'nın, FIFA'nın izin vermesi halinde 5 oyuncu değişikliği uygulamasını devreye sokmak için oylama yapacağı ve bu sezon uygulayacağı öğrenildi.
İşte haftanın maçları:
16 Mayıs Cumartesi
Dortmund - Schalke
Leipzig - Freiburg
Hoffenheim - Hertha
Düsseldorf - Paderborn
Augsburg - Wolfsburg
Frankfurt - Gladbach
17 Mayıs Pazar
Köln - Mainz
Union - Bayern
18 Mayıs Pazartesi
Bremen - Leverkusen
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