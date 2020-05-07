Son dakika: Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor! İşte haftanın fikstürü

Son dakika haberine göre, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 16 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı. 25. hafta sonunda pandemi nedeniyle askıya alınan Bundesliga'da 26. hafta programı da belli oldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da ertelenen ligler arasında yer alan Bundesliga, yeniden start alıyor.. Almanya 1. Ligi'nde 26. hafta maçları, 16 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yer devam edecek.

Bundesliga 1 ve 2, 27 Haziran'da bitecek. Ardından yükselme/düşme playoff maçları oynanacak.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Öte yandan Bundesliga'nın, FIFA'nın izin vermesi halinde 5 oyuncu değişikliği uygulamasını devreye sokmak için oylama yapacağı ve bu sezon uygulayacağı öğrenildi.

İşte haftanın maçları:

16 Mayıs Cumartesi

Dortmund - Schalke

Leipzig - Freiburg

Hoffenheim - Hertha

Düsseldorf - Paderborn

Augsburg - Wolfsburg

Frankfurt - Gladbach

17 Mayıs Pazar

Köln - Mainz

Union - Bayern

18 Mayıs Pazartesi

Bremen - Leverkusen

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