07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ronald Koeman sağlık durumunu açıkladı

Ronald Koeman sağlık durumunu açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

'nın , kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.

Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

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