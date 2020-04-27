27 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Olympiakos’a şok!

Olympiakos’a şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Yunanistan'da bahis soruşturması nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Kulübün sahibi Evangelos Marinakis'in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde.

Yunanistan'da bahis soruşturması nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya... Kulübün sahibi Evangelos Marinakis'in de spor müsabakalarından ömür boyu men edilmesi gündemde. Olympiakos ve Atromitos kulüpleri ile 15 kişi, 2015'te Olympiakos'un 2-1 kazandığı maçta 'Bahis amaçlı olarak bir maçın sonucuna etki etmekle' suçlanıyor.
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