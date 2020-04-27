"Alex Telles transferi mi? Açıkla!"
Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Teknik adamın bu paylaşımı, takipçileri tarafından transfere yoruldu ve ilginç yorumlar geldi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü görevini yürüten Leonardo, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imzasını attı.
Instagram'daki ilk gönderisini yayınlayan Leonardo, bembeyaz bir kare paylaşınca taraftarlardan da yorumlar gecikmedi. Brezilyalı futbol adamına, yüzlerce "Alex Telles transferi mi?", "Telles'i açıkla" şeklinde mesajlar geldi.
Bilindiği gibi Porto forması giyen Brezilyalı futbolcunun adı son günlerde Fransız temsilcisi PSG ile anılıyor. Transfer gerçekleşirse, Galatasaray da Telles'in sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniyle belirli bir miktar pay alacak.
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