27 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

"Alex Telles transferi mi? Açıkla!"

Alex Telles transferi mi? Açıkla!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 Giriş Tarihi: 27.04.2020

Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, resmi hesabından bir paylaşımda bulundu. Teknik adamın bu paylaşımı, takipçileri tarafından transfere yoruldu ve ilginç yorumlar geldi.

Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'in sportif direktörlüğü görevini yürüten Leonardo, hesabından ilginç bir paylaşıma imzasını attı.

Instagram'daki ilk gönderisini yayınlayan Leonardo, bembeyaz bir kare paylaşınca taraftarlardan da yorumlar gecikmedi. Brezilyalı futbol adamına, yüzlerce " transferi mi?", "Telles'i açıkla" şeklinde mesajlar geldi.

Bilindiği gibi Porto forması giyen Brezilyalı futbolcunun adı son günlerde Fransız temsilcisi ile anılıyor. gerçekleşirse, da Telles'in sözleşmesinde yer alan bir madde nedeniyle belirli bir miktar pay alacak.

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