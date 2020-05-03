03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı

Ülü Teknik Direktör hastaneye kaldırıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

 'nın 57 yaşındaki usta teknik direktörü , kalbinde oluşan bir problem nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

basınından De Telegraaf gazetesi, Hollanda Teknik Direktörü 'ın kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Ünlü teknik direktörün menajeri Rob Jansen ve eşi Bartina Koeman da haberi doğrulayarak Koeman'ın hastaneye kaldırıldığını onayladı.

Kalbine stent takılan 57 yaşındaki antrenörün durumunun hızlı müdahale sayesinde stabil hale geldiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Öte yandan haberde, Koeman'ın pazartesi günü taburcu olması beklendiği ifade edildi.

Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, , AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü 'in yardımcılığını yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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