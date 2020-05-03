Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı
Hollanda Milli Takımı'nın 57 yaşındaki usta teknik direktörü Ronald Koeman, kalbinde oluşan bir problem nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Hollanda basınından De Telegraaf gazetesi, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Ünlü teknik direktörün menajeri Rob Jansen ve eşi Bartina Koeman da haberi doğrulayarak Koeman'ın hastaneye kaldırıldığını onayladı.
Kalbine stent takılan 57 yaşındaki antrenörün durumunun hızlı müdahale sayesinde stabil hale geldiği ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Öte yandan haberde, Koeman'ın pazartesi günü taburcu olması beklendiği ifade edildi.
Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.
Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.
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