06 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Kevin Campbell'dan Mesut Özil için flaş sözler! "Artık iyi bir noktada değil”

Mesut Özil için flaş sözler! Artık iyi bir noktada değil”
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.05.2020

Arsenal ve İngiltere 'nın efsane golcüsü 'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu 'i n sözleşmesi bitmeden satılması gerektiğini ifade etti.

Bir dönem Trabzonspor'da top koşturan efsane isim , eski takımı Arsenal ile ilgili İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.

'in satılması gerektiğini dile getiren Campbell, "Arsenal'in orta sahada çok yönlü bir orta sahaya ihtiyacı var. Arsenal'in sahasının ortasında sadece yaratıcılığını konuşturan değil, aynı zamanda oyunu kırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemem ama Arsenal kariyerinde artık iyi bir noktada değil ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldı" diye konuştu.

Özil'in yerine ikisi isim önerek emektar futbolcu, "Daha Fazla yratıcılığa ihtiyacımız var. Mesut bazen maçlar iyi gitmediğinde oyunda sıkışıyor. Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular, Arsenal'i ileriye götürebilir." ifadelerini kullandı.

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