Kevin Campbell'dan Mesut Özil için flaş sözler! "Artık iyi bir noktada değil”

Corona virüsü nedeniyle sezonun sonlandırıldığı Portekiz 2. Ligi'nde lider Nacional şampiyon ilan edilip birinci lige yükseldi. Bu haberi antrenman sırasında tesislerde çalınan "We Are The Champions" şarkısıyla öğrenen futbolcular, unutulmaz bir sevinç yaşadı. İşte o anlar...