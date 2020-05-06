Kevin Campbell'dan Mesut Özil için flaş sözler! "Artık iyi bir noktada değil”
Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane golcüsü Kevin Campbell, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu Mesut Özil'i n sözleşmesi bitmeden satılması gerektiğini ifade etti.
Bir dönem Trabzonspor'da top koşturan efsane isim Kevin Campbell, eski takımı Arsenal ile ilgili İngiliz basınına değerlendirmelerde bulundu.
Mesut Özil'in satılması gerektiğini dile getiren Campbell, "Arsenal'in orta sahada çok yönlü bir orta sahaya ihtiyacı var. Arsenal'in sahasının ortasında sadece yaratıcılığını konuşturan değil, aynı zamanda oyunu kırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemem ama Arsenal kariyerinde artık iyi bir noktada değil ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldı" diye konuştu.
Özil'in yerine ikisi isim önerek emektar futbolcu, "Daha Fazla yratıcılığa ihtiyacımız var. Mesut bazen maçlar iyi gitmediğinde oyunda sıkışıyor. Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular, Arsenal'i ileriye götürebilir." ifadelerini kullandı.
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