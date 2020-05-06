06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Nacional'li futbolcular şampiyonluk haberini idmanda aldı!
Corona virüsü nedeniyle sezonun sonlandırıldığı Portekiz 2. Ligi'nde lider Nacional şampiyon ilan edilip birinci lige yükseldi. Bu haberi antrenman sırasında tesislerde çalınan "We Are The Champions" şarkısıyla öğrenen futbolcular, unutulmaz bir sevinç yaşadı. İşte o anlar...
06.05.2020
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