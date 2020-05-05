05 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Yılmaz Vural: Kulüplerimizi korumamız gerekiyor

Yılmaz Vural: Kulüplerimizi korumamız gerekiyor
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından antrenmanlara yeniden başlayan 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör , gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılarak kulüplerin korunması gerektiğini söyledi.

'nin en çok takım çalıştıran teknik adamı olan Vural, "Yaşadığımız süreç bir fırsat. 'de bir kulüp yayıncı kuruluş ve 'ndan yıllık 100 milyon TL gelir elde ederken 1'inci Lig'de bu rakam 12 milyon, 2'nci Lig'de 2, 3'üncü Lig'de ise 1 milyon TL. Bütün genç futbolcuların yolu 3'üncü Lig'den geçiyor ama oradaki şartlar iyi değil. 1'inci Lig'de 12 milyon TL gelir elde etmesine rağmen başarı hedefiyle 70 milyon TL'ye, 50 milyon TL'ye kurulmuş takımlar var" dedi.

"BİRÇOK KÖKLÜ KULÜP TARİH OLDU"
Akhisarspor'un rakipleri arasında maaş ve prim ödemeleri konusunda en az sorun yaşayan ekiplerden biri olduğunu belirten , "Kulübümüz ödemelerin yüzde 80'ini yaptı ancak tüm liglerde takımlarımız sıkıntılı. Hiçbir kriter koymadan Süper Lig'de 14, 1'inci Lig'de 10 yabancı alınabiliyor. 8 milyon euro ücretle yabancı oynatan kulüpler var ama diğer takımların sıkıntıları farklı. Başarı hedefiyle borçlanan, kriterleriyle sürekli puan silme cezaları alan , , Orduspor gibi birçok köklü kulüp tarih oldu. Artık kulüplerimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'ndan liglerin yeniden başlayabilmesi için kendilerine 31 sayfalık protokol geldiğini belirten Vural, protokoldeki tüm maddeleri uygulayabilecek kulübün çıkmasının zor olduğunu da ifade etti.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı



Kaynak: DHA
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bu transfer çok konuşulur! Sezon sonunda... Bu transfer çok konuşulur! Sezon sonunda...
Serie A ile ilgili flaş gelişme! Serie A ile ilgili flaş gelişme!
Öldüğü açıklanmıştı! Schalke'li eski yıldız... Öldüğü açıklanmıştı! Schalke'li eski yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör