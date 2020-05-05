05 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Alex Telles'e PSG'den sonra Sevilla da talip!

Alex Telles'e bir talip daha!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'in, Galatasaraylı eski isim 'e talip olduğu ve Brezilyalı oyuncu için 22 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncuya temsilcisi Sevilla da talip oldu.

'ın iki sezon önce Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek paylaşılamıyor. Başarılı futbolcu için kesenin ağzını açan Saint-Germain, transferi bitirme noktasına gelmişti. Ancak Portekiz basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; oyuncuyla ilgilenen sürpriz takım duyruldu.

Habere göre İspanyol ekibi Sevilla, Porto forması giyen Alex Telles'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferi özellikle teknik direktör Julen Lopetegui'nin istediği ifade edildi. Tecrübel çalıştırıcının oyuncuyu Galatasaray döneminden beri takip ettiğine vurgu yapıldı.

Oyuncunun Porto ile olan sözleşmesinde 40 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu ancak corona virüsü salgını sonrası kulüplerin mali yapıları zarar gördüğü için bu rakamın 25 milyon Euro seviyelerine çekileceği ifade edildi. Bilindiği gibi bu gerçekleşirse Galatasaray da belirli bir oranda pay alacak.

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