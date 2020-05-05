Alex Telles'e PSG'den sonra Sevilla da talip!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in, Galatasaraylı eski isim Alex Telles'e talip olduğu ve Brezilyalı oyuncu için 22 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Yıldız oyuncuya La Liga temsilcisi Sevilla da talip oldu.

Galatasaray'ın iki sezon önce Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles paylaşılamıyor. Başarılı futbolcu için kesenin ağzını açan Paris Saint-Germain, transferi bitirme noktasına gelmişti. Ancak Portekiz basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde; oyuncuyla ilgilenen sürpriz takım duyruldu.

Habere göre İspanyol ekibi Sevilla, Porto forması giyen Alex Telles'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferi özellikle teknik direktör Julen Lopetegui'nin istediği ifade edildi. Tecrübel çalıştırıcının oyuncuyu Galatasaray döneminden beri takip ettiğine vurgu yapıldı.

Oyuncunun Porto ile olan sözleşmesinde 40 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyordu ancak corona virüsü salgını sonrası kulüplerin mali yapıları zarar gördüğü için bu rakamın 25 milyon Euro seviyelerine çekileceği ifade edildi. Bilindiği gibi bu transfer gerçekleşirse Galatasaray da belirli bir oranda pay alacak.

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