05 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Thibaut Courtois'ten flaş açıklama! "Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz"

Flaş açıklama! Şampiyon ilan edilmesi adil olmaz
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.05.2020

ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren kaleci , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle olası bir tescili istemediğini belirtti. 27 yaşındaki file bekçisi, "'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz" ifadelerini kullandı.

Courtois, basınına yaptığı açıklamada, lider 'nın iki puan önlerinde bulunduğunu belirterek, "Biz de şampiyonluğu kovalıyoruz. Sezon iptal edilirse bu büyük bir şansızlık olur." ifadelerini kullandı.

Belçikalı kaleci, önceliğin sağlık olduğunu ancak şartlar elverdiği zaman gerekli önlemler alınarak sezonun tamamlanabileceğini aktardı.

Ligde Barcelona'yla ilk maçta berabere kaldıklarını rövanşta ise kazandıklarını hatırlatan Courtois, "Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz." yorumunu yaptı.

Marcelo: Real Madrid’de devam edeceğim haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yılmaz Vural: Kulüplerimizi korumamız gerekiyor Yılmaz Vural: Kulüplerimizi korumamız gerekiyor
Bu transfer çok konuşulur! Sezon sonunda... Bu transfer çok konuşulur! Sezon sonunda...
Serie A ile ilgili flaş gelişme! Serie A ile ilgili flaş gelişme!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör