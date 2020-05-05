Thibaut Courtois'ten flaş açıklama! "Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz"
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren Belçika kaleci Thibaut Courtois, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle olası bir tescili istemediğini belirtti. 27 yaşındaki file bekçisi, "Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz" ifadelerini kullandı.
Courtois, Belçika basınına yaptığı açıklamada, lider Barcelona'nın iki puan önlerinde bulunduğunu belirterek, "Biz de şampiyonluğu kovalıyoruz. Sezon iptal edilirse bu büyük bir şansızlık olur." ifadelerini kullandı.
Belçikalı kaleci, önceliğin sağlık olduğunu ancak şartlar elverdiği zaman gerekli önlemler alınarak sezonun tamamlanabileceğini aktardı.
Ligde Barcelona'yla ilk maçta berabere kaldıklarını rövanşta ise kazandıklarını hatırlatan Courtois, "Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz." yorumunu yaptı.
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