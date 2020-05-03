03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Marcelo: Real Madrid’de devam edeceğim

Marcelo: Real Madrid’de devam edeceğim
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

'in Brezilyalı futbolcusu Marcelo, takımından ayrılmak istemediğini söyledi.

Juventus'a transfer olacağı yönündeki söylentilere cevap veren 31 yaşındaki futbolcu, "İki yıl önce Juventus ile anlaştığımı, Ronaldo olmadan yaşayamayacağımı yazmışlardı, insanlar birçok şeyi uyduruyor. Takımımdan ayrılmak istemiyorum. 'in de beni göndereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

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