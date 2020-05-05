05 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan flaş Paulo Dybala açıklaması! Test sonucu...

Juventus'tan flaş Paulo Dybala açıklaması! Test sonucu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

 A takımlarından 'ta daha önce , ve 'nın corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Rugani ve Matuidi'nin testlerinin negatife dönmesine rağmen Dybala'dan hala müjdeli haber gelmedi. Juventus'ta Arjantinli futbolcu ile ilgili açıklamada bulundu.

A ekiplerinden , corona virüsü testi pozitif çıkan oyuncuları ile ilgili açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, ve 'nin testlerinin negatife döndüğü doğrulanırken, Arjantinli yıldız 'nın ise halen hastalığı atlatamadığı belirtildi.

Ayrıca kulüpten yapılan açıklamada futbolcuların kullandığı her yerin steril edildiği ve İtalyan hükümetinin koyduğu kurallara harfiyen uyulduğu aktarıldı.

"OYUNCULARIMIZ EVLERİNDE İZOLASYON DURUMUNDALAR"

Yapılan açıklamada "Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'ye COVID-19 için çift tanı testi yapıldı. Testler negatif sonuç verdi. Ancak oyuncularımız halen kendi evlerinde izolasyon durumundalar. 15 Nisan'dan beri yapılan testler negatif çıkıyor. Hastalığı atlattılar" ifadeleri kullanıldı.

Paulo Dybala ile ilgili bölümde ise Dybala'nın semptomları göstermemesine rağmen corona virüsü hala atlatmadığı açıklandı.

Ayrıca oyuncuların COVID-19 veya herhangi bir potansiyel yan etki olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak testlere tabi tutulduğu duyuruldu.

Flaş açıklama! haberin devamı

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