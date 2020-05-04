04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan flaş Paulo Dybala hamlesi!

Juventus'tan flaş Paulo Dybala hamlesi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Corona virüsü tedavisi gören ve 4 kez testi pozitif çıkan Arjantinli yıldız için 'tan flaş bir hamle geldi. İtalyan ekibi 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Spor Direktörü , Arjantinli yıldız 'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 1.5 aydır corona virüsü tedavisi gören Dybala'ya sevindirici haber kulübü Juventus'tan geldi. İtalyan ekibinin sportif direktörü Fabio Paratici, Sky Sport'a yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi. Paratici, "Paulo Dybala'nın sözleşmesini uzatmak için çalışıyoruz. Onu yıllarca Juventus'un bir parçası olarak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon 34 maçta 13 gol, 12 asist ile takımına sağlayan başarılı futbolcuyla Manchester United ve Tottenham'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

Dünya yıldızından kötü haber! Corona testi 4. kez pozitif haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lampard'dan Covid-19 eleştirisi Lampard'dan Covid-19 eleştirisi
Ülü Teknik Direktör hastaneye kaldırıldı Ülü Teknik Direktör hastaneye kaldırıldı
Efsanelerden Cengiz Ünder'e büyük övgü! Efsanelerden Cengiz Ünder'e büyük övgü!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör