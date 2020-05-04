04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Corona virüsü test sonucu belli oldu! Bayern Münih...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Bundesliga ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girmişti. Bavyera ekibinin corona virüsü testi sonuçlandı. İşte detaylar...

ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde corona virüsü (Covid-19) testine girmişti. Alman basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Bavyera temsilcisinde teknik ekip ve oyuncularının hepsinin test sonucu negatif çıktı.

Bilindiği gibi Köln takımı, kulüpteki üç isimde corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurunca diğer takımlar endişelenmişti.

Bayern Münihli futbolcular, Bundesliga'nın yeniden başlama ihtimali sonrası küçük gruplar halinde antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Oyuncuların sosyal mesafeye dikkat ettiği sık sık vurgulanıyor.

Bayern Münih sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı haberin devamı

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