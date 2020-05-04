Bayern Münih'in corona virüsü test sonucu belli oldu!

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girmişti. Bavyera ekibinin corona virüsü testi sonuçlandı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde corona virüsü (Covid-19) testine girmişti. Alman basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Bavyera temsilcisinde teknik ekip ve oyuncularının hepsinin test sonucu negatif çıktı.

Bilindiği gibi Köln takımı, kulüpteki üç isimde corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurunca diğer takımlar endişelenmişti.

Bayern Münihli futbolcular, Bundesliga'nın yeniden başlama ihtimali sonrası küçük gruplar halinde antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Oyuncuların sosyal mesafeye dikkat ettiği sık sık vurgulanıyor.

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