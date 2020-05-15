15 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu Hakim Ziyech seçildi

Ajax'ta yılın en iyi futbolcusu belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax'ta Faslı kanat oyuncusu , üst üste 3. kez yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Ziyech'in ödülünü taraftar grubu lideri Fabian Nagtzaam'dan aldığı duyuruldu.

ekibine 2016'da katılan Ziyech, forma giydiği 165 maçta 48 gol attı. takımı , 'i gelecek sezon için 44 milyon avro bedelle transfer etmişti.

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