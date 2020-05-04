Cristiano Ronaldo Portekiz'den ayrıldı! 14 gün boyunca...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından İtalya'dan ayrılarak memleketi Madeira'ya giden ve burada ailesiyle karantinaya giren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalya'ya döndü. Portekiz futbolcunun Torino'da 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

Corona virüsü salgınının ardından İtalya'dan ayrılarak memleketi ailesiyle birlikte Madeira'ya giden ve burada ailesiye birlikte karantinaya giren Cristiano Ronaldo, İspanya'da bulunan özel jetiyle birlikte İtalya'ya dönmeyi planlıyordu ancak İspanya hükümetinin seyahat kısıtlamaları nedeniyle 30 milyon sterlin değerindeki Gulfstream G650 modeli jete uçuş izni verilmemişti.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, iznin çıkmasıyla birlikte ailesiyle birlikte İtalya'ya hareket eden yıldız futbolcu, 22.10'da Torino'ya iniş yaptı.

18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak olan Ronaldo ilk etapta 14 günlük bir karantina sürecine tabi olacak.

Juventus'ta Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala'nın Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Torino ekibi antrenmanlara başlamadan önce tüm takımı yeniden teste sokacak.





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