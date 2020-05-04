05 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo Portekiz'den ayrıldı! 14 gün boyunca...

Ronaldo Portekiz'den ayrıldı! 14 gün boyunca...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından 'dan ayrılarak memleketi Madeira'ya giden ve burada ailesiyle karantinaya giren yıldız futbolcu , İtalya'ya döndü. Portekiz futbolcunun Torino'da 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.

Corona virüsü salgınının ardından 'dan ayrılarak memleketi ailesiyle birlikte Madeira'ya giden ve burada ailesiye birlikte karantinaya giren , 'da bulunan özel jetiyle birlikte İtalya'ya dönmeyi planlıyordu ancak İspanya hükümetinin seyahat kısıtlamaları nedeniyle 30 milyon sterlin değerindeki Gulfstream G650 modeli jete uçuş izni verilmemişti.

İngiliz basınından 'in haberine göre, iznin çıkmasıyla birlikte ailesiyle birlikte İtalya'ya hareket eden yıldız futbolcu, 22.10'da Torino'ya iniş yaptı.

18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak olan Ronaldo ilk etapta 14 günlük bir karantina sürecine tabi olacak.

'ta Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala'nın Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Torino ekibi antrenmanlara başlamadan önce tüm takımı yeniden teste sokacak.


Resmi açıklama geldi! Covid-19 nedeniyle... haberin devamı

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