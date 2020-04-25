25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paul Pogba'ya bir dev talip daha!

Paul Pogba'ya bir dev talip daha!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

ekiplerinden forması giyen 'nın talipleri artmaya devam ediyor. ve 'in Fransız yıldız için girişimlerde bulunmasının ardından Inter'in de oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

Pogba'nın ismi daha önce forma giydiği ve ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da 'dan geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus'ta beraber çalıştığı Pogba'yı ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından 'ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.

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