Paul Pogba'ya bir dev talip daha!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba'nın talipleri artmaya devam ediyor. Juventus ve Real Madrid'in Fransız yıldız için girişimlerde bulunmasının ardından Inter'in de oyuncuya talip olduğu öğrenildi.
Pogba'nın ismi daha önce forma giydiği Juventus ve Real Madrid ile anılırken, Fransız yıldız için yeni bir iddia da İtalya'dan geldi. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, eski oyuncusunu takımında görmek istiyor. Conte, daha önce Juventus'ta beraber çalıştığı Pogba'yı transfer ederek orta sahasını güçlendirme peşinde.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
İngiliz ekibiyle 1 yıllık kontratı kalan 27 yaşındaki Pogba, takımdan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Bunun ardından Manchester United'ın da oyuncunun bedavaya gitmemesi için transfer döneminde takımdan ayrılmasına onay vermesi bekleniyor.
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