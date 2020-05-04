04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Futbol Federasyonu açıkladı! Corona virüsü nedeniyle...

Resmi açıklama geldi! Covid-19 nedeniyle...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle futbolun askıya alındığı ülkelerden olan İngiltere'de federasyon başkanı Gleg Clarke, yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapılacağını söyledi.

Başkanı Greg Clarke, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.

Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gelecek haftalarda hepimiz izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı.

Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, "Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin kesinti yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.

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