İngiltere Futbol Federasyonu açıkladı! Corona virüsü nedeniyle...
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle futbolun askıya alındığı ülkelerden olan İngiltere'de federasyon başkanı Gleg Clarke, yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapılacağını söyledi.
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle federasyon bütçesinde 75 milyon sterlin kesinti yapacaklarını belirtti.
Clarke, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, ülkede futbolu yeniden başlatmak için çalıştıklarını kaydederek, "Gelecek haftalarda hepimiz futbol izlemek istiyoruz ancak önceliğimiz toplum sağlığı. Bu konuda hükümetin tavsiyeleriyle hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Farklı senaryolar üzerinde durduklarını ifade eden Clarke, yakın zamanda statlara seyirci alınmasının öngörülmediğini aktardı.
Finansal olarak da zorluk yaşadıklarını dile getiren Clarke, "Yönetim kurulumuz yıllık bütçede 75 milyon sterlin kesinti yapılması için anlaştı. En kötü senaryoya göre gelecek dört yılda oluşabilecek 300 milyon sterlinlik bütçe açığını dengelemek için bu gerekliydi." değerlendirmesinde bulundu.
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