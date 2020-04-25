25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Porto Aboubakar'ın fiyatını belirledi

Porto Aboubakar'ın fiyatını belirledi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.04.2020

Ligi ekiplerinden Porto, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sezon başında yeniden siyah-beyazlı takımın gündemine Vincent 'ın bonservisini belirledi. Portekiz ekibinin, satış listesinde yer alan Kamerunlu golcü için 7 milyon Euro istediği öğrenildi.

Porto'da yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen Vincent 'ın bonservis bedeli belli oldu. A Bola'da yer alan habere göre temsilcisi 28 yaşındaki golcü oyuncu için 7 milyon Euro talep ediyor.

2018'in eylül ayında çapraz bağları kopan Kamerunlu futbolcu, o tarihten bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan deneyimli yıldız, kariyerinin en parlak günlerini ise Beşiktaş'ta kiralık oynadığı sezonda geçirmişti.

Marega, Ze Luis ve Soares gibi isimlerin ardından takımda alternatif oyuncu durumuna düşen Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılması bekleniyor. Golcü futbolcunun adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş'la anılsa da açıklanan bonservis bedeli ile transferi zor gözüküyor.

Fransız basını duyurdu! Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Paul Pogba'ya bir dev talip daha! Paul Pogba'ya bir dev talip daha!
O ülkede ligler başlıyor! Resmen açıklandı O ülkede ligler başlıyor! Resmen açıklandı
Newcastle United bombaları patlatıyor! Newcastle United bombaları patlatıyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör