Porto Aboubakar'ın fiyatını belirledi
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sezon başında yeniden siyah-beyazlı takımın gündemine Vincent Aboubakar'ın bonservisini belirledi. Portekiz ekibinin, satış listesinde yer alan Kamerunlu golcü için 7 milyon Euro istediği öğrenildi.
Porto'da yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen Vincent Aboubakar'ın bonservis bedeli belli oldu. A Bola'da yer alan habere göre Portekiz temsilcisi 28 yaşındaki golcü oyuncu için 7 milyon Euro talep ediyor.
2018'in eylül ayında çapraz bağları kopan Kamerunlu futbolcu, o tarihten bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan deneyimli yıldız, kariyerinin en parlak günlerini ise Beşiktaş'ta kiralık oynadığı sezonda geçirmişti.
Marega, Ze Luis ve Soares gibi isimlerin ardından takımda alternatif oyuncu durumuna düşen Aboubakar'ın sezon sonunda Porto'dan ayrılması bekleniyor. Golcü futbolcunun adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş'la anılsa da açıklanan bonservis bedeli ile transferi zor gözüküyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...