06 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı

Bayern Münih sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

(Bundesliga) ekiplerinden , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği antrenmanlara yeniden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki haftadır evlerinden çalışan futbolcuların, küçük gruplar halinde tesislerde ilk kez takım olarak antrenman yaptığı belirtildi.

Antrenmanda, sosyal mesafe kurallarının sıkıca uygulandığı ve hijyenle ilgili bütün uyarıların dikkate alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaptan , "Bugün küçük gruplar halinde çalışmak çok alışılmadık bir duyguydu. Takım arkadaşlarımı şahsen görmek ise güzeldi." ifadelerini kullandı.

Alman kaleci, yeniden sahaya çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek kulüp yetkililerine teşekkür etti.

Almanya'da 1. Lig (Bundesliga) ve 2. Lig (Bundesliga 2) karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

Hollanda'da futbol kulüpleri için para toplanıyor haberin devamı



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