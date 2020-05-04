04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Amiens'ten "küme düşme" kararına karşı imza kampanyası

Fransız ekibinden küme düşme kararına karşı imza kampanyası
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından liglerinin sonlandırılmasıyla Toulouse ile küme düşen takımlar arasında yer alan , alınan karara karşı imza kampanyası başlattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 'in 38 maçın 28'ini oynadığı ve "adaletsiz" bir şekilde Ligue 2'ye düşürüldüğü savunuldu.

Profesyonel Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, Ligue 1'in küme düşme olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi.

Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi.

üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.

'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri Saint-Germain () şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

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