04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya'da futbola devam edilecek mi? Karar verildi

İspanya'da futbola devam edilecek mi? Karar verildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Yeni tip corona virüsünden (Covid-19) en çok etkilenen biri olan 'da futbolun geleceği merak ediliyordu. İspanya Sağlık Bakanlığının onayını alan , 1. ve 2. liglerdeki takımların bu hafta antrenmanlara başlayacağını açıkladı. Ülkede maçların haziran ayından itibaren başlaması bekleniyor.

futbolunda 1. ve 2. liglerdeki kulüplerin bağlı olduğu kurumu, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'tan bu yana tesislerini kapatan takımların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

La Liga, kulüplerin 5-7 Mayıs tarihlerinde futbolcularına, teknik heyete ve diğer çalışanlarına Kovid-19 testi yapacak olmasının ardından antrenmanlara başlaması için Sağlık Bakanlığından onay alındığını duyurdu.

Futbolda sahalara dönüşün kademeli olacağını vurgulayan La Liga, tesislerdeki çalışmaların ilk olarak bireysel ve küçük gruplar halinde daha sonra da takım olarak yapılacağını bildirdi.

La Liga, liglerde kalan maçların oynanması için haziran ayını hedeflediklerini belirtirken, herhangi bir tarih vermekten kaçındı.

İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında futbolun payının yüzde 1,37 olduğunu ve kulüplerin 185 bin kişiye istihdam sağladığını kaydeden La Liga, "Mevcut durumda en büyük endişemiz sağlık krizinin neden olduğu ekonomik durum." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA
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