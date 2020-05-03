03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Roma gelecek hafta idmanlara başlıyor!

Resmen duyurdular! Roma...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, takımlar tedbirlerini alarak yavaş yavaş antrenmanlara başlamıştı. Milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder ve 'in formasını giydiği Roma da, gelecek hafta idmanlara başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını, İtalya'da da binlerce insanın ölümüne neden oldu. Diğer Avrupa ülkelerine göre salgını daha ağır geçiren Çizme'de futbola bir süredir ara verilmişti.

Kulüpler yavaş yavaş idmanlara döneceğinin sinyallerini verdiler. Parma, Bologna ve Sassuolo'nun ardından Roma da antrenmanlara başlıyor. Milli futbolcular ve Cengiz Ünder'in de formasını giydiği başkent temsilcisi resmi internet sitesinden yayılandığı duyuruda gelecek hafta itibarıyla antrenman tesislerini açacağını bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Gelecek haftadan itibaren oyuncular sağlık testlerinden geçecek ve sosyal mesafe kuralına uyarak kişisel antrenman seanslarına başlayacaklar" denildi.

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