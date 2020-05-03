03 Mayıs 2020, Pazar
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Werner Bayern’i reddetti
Avrupa futbolunda transferin gözdesi Timo Werner, Bayern Münih'e gitmeyeceğini açıkladı.
Leipzig'in Alman forveti, "Bayern harika bir kulüp, bunun hakkında konuşmaya bile gerek yok ve transfer olacaksam yurt dışından bir kulüp olmasını daha cazip bulurdum" dedi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın, adı başta Liverpool olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.
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