03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Werner Bayern’i reddetti

DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Avrupa futbolunda transferin gözdesi Timo Werner, Bayern Münih'e gitmeyeceğini açıkladı.

Leipzig'in Alman forveti, "Bayern harika bir kulüp, bunun hakkında konuşmaya bile gerek yok ve transfer olacaksam yurt dışından bir kulüp olmasını daha cazip bulurdum" dedi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın, adı başta Liverpool olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.

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