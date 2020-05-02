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Cengiz Ünder'in transfer iddiası taraftarı heyecanlandırdı! İşte o takım

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kariyerini sürdüren Cengiz Ünder için müthiş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 22 yaşındaki milli futbolcunun yeni rotası İngiltere Premier Lig olabilir. Hatta öyle ki bu iddia, Cengiz Ünder Premier Lig devinin taraftarlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:03
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Cengiz Ünder'in transfer iddiası taraftarı heyecanlandırdı! İşte o takım

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in adı bir süredir İngiliz ekipleriyle anılıyordu. Yıldız oyuncunun transferi bu yaz gerçeğe dönüşebilir...

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Cengiz Ünder'in transfer iddiası taraftarı heyecanlandırdı! İşte o takım

Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da sergilediği performansla büyük takdir toplayan milli oyuncunun yeni rotasının İngiltere olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Cengiz Ünder'in transfer iddiası taraftarı heyecanlandırdı! İşte o takım

İtalyan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Roma, Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosunda tutmak için transfer stratejisini Cengiz Ünder üzerinden kurdu.

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Cengiz Ünder'in transfer iddiası taraftarı heyecanlandırdı! İşte o takım

Haberde İtalyan temsilcisinin corona virüsü nedeniyle bütçesinin daraldığını ve Mkhitaryan transferi için Arsenal'e Cengiz Ünder'i önereceği, bununla birlikte 8.7 milyon sterlin de ücret talep edeceği ifade edildi.

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Cengiz Ünder'in transfer iddiası taraftarı heyecanlandırdı! İşte o takım

Bu haber Arsenal taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medya üzerinden milli oyuncu için görüşlerini paylaşan bazı kullanıcılar, Cengiz Ünder'in Arsenal için oldukça mantıklı bir seçim olduğu görüşünde birleştiler.

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