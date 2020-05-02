Cengiz Ünder'in transfer iddiası taraftarı heyecanlandırdı! İşte o takım

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kariyerini sürdüren Cengiz Ünder için müthiş bir transfer iddiası ortaya atıldı. 22 yaşındaki milli futbolcunun yeni rotası İngiltere Premier Lig olabilir. Hatta öyle ki bu iddia, Cengiz Ünder Premier Lig devinin taraftarlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...