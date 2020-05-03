03 Mayıs 2020, Pazar
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Cristiano Ronaldo'dan anneler günü hediyesi!
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yaklaşan anneler günü için annesine hediye aldı. Cristiano Ronaldo'nun annesi sosyal medya hesabından hediye ile fotoğraf paylaştı.
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro sosyal medya hesabından yeni hediyesi ile fotoğraf paylaştı. Açıklama olarak "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" ifadelerini kullandı.
KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ
Cristiano Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşerek yeniden evine dönmüştü. Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.
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