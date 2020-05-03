03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo'dan anneler günü hediyesi!

Cristiano Ronaldo'dan anneler günü hediyesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Dünyaca ünlü futbolcu , yaklaşan için annesine hediye aldı. Cristiano Ronaldo'nun annesi sosyal medya hesabından hediye ile fotoğraf paylaştı.

'nun annesi sosyal medya hesabından yeni hediyesi ile fotoğraf paylaştı. Açıklama olarak "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" ifadelerini kullandı.

KISMİ FELÇ GEÇİRMİŞTİ

Cristiano Ronaldo'nun annesi 3 Mart'ta kısmi felç geçirmiş ardından iyileşerek yeniden evine dönmüştü. Dolores Aveiro o günleri "Her şey korkunçtu. Bana ne olduğunun farkındayım ve şanslı olduğumu biliyorum" sözleriyle anlatmıştı.

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