03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar'dan Hatay'daki Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı

Neymar'dan Hatay'daki Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız , Santos forması giydiği dönemdeki formasıyla sokakta maç yaparken videosu çekilen ve 'da yaşayan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'e sosyal medyadan teşekkür mesajı gönderdi.

Rejime ait savaş uçakları tarafından yaklaşık 2 yıl önce kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği 'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in sevgisi yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Daha önce 'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu 'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası çocuğun yaşadığı mutluluğu AA'nın duyurmasıyla Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi.

Gacir'in, sokakta 11 numaralı Santos formasıyla futbol oynarken AA tarafından çekilen görüntülerinin ardından da 'nin yıldızı , aileyle sosyal medyadan iletişime geçti.

Neymar, aileye görüntülü gönderdiği mesajında, "Selam Hamis, beni desteklediğin için teşekkürler, kalbim seninle ve ailenle. Tanrı sizi korusun, hoşça kal." ifadesini kullandı.


Mesaj aileyi mutlu etti

Hamis el Gacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Neymar'ın mesajının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Protez bacakları olsa da futboldan ayrılamadığını anlatan Hamis, Neymar'ı çok sevdiğini belirtti.

Neymar gibi futbolcu olmak istediğini aktaran Hamis, "Umarım okulumu bitiririm ve Neymar ile tanışırım, inşallah aileme yardımcı olur. Neymar'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlu Hamis'in futboldan kopamadığını, Santos takımı ve Neymar'ın kendileriyle yakından ilgilenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Santos takımının formasıyla görüntüleri çekilen Hamis'e, kulübünden de davet gelmişti.

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