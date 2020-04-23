23 Nisan 2020, Perşembe
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Sampdoria'dan corona virüsü açıklaması! Tüm futbolcular...
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Sampdoria yeni tip corona virüsüne yakalanan tüm futbolcuların iyileştiğini açıkladı. İtalyan kulübünde Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
İtalyan ekibinde, Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.
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