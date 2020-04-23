Sampdoria'dan corona virüsü açıklaması! Tüm futbolcular...

Avrupa'da corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ligler arasında yer alan Romanya Ligi ile ilgili ülke federasyonundan flaş bir öneri geldi. Rumen basınında çıkan haberlere göre Romanya Futbol Federasyonu, 1. Lig ekiplerine kalan maçları Antalya'da oynama önerisinde bulunduğu öne sürüldü.