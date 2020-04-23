23 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria'dan corona virüsü açıklaması! Tüm futbolcular...

Sampdoria'dan corona virüsü açıklaması! Tüm futbolcular...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden yeni tip corona virüsüne yakalanan tüm futbolcuların iyileştiğini açıkladı. İtalyan kulübünde , , , , , ve 'nin testleri pozitif çıkmıştı.

(Serie A) takımlarından , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İtalyan ekibinde, , , , , , ve 'nin testleri pozitif çıkmıştı.

O federasyondan flaş öneri! haberin devamı



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