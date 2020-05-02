Mesut Özil'den Kızılay'a dev bağış! 114 bin kişi...

İngiltere’de yaşayan ve Arsenal’da forma giyen Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla da adından sık sık söz ettiriyor. Türk asıllı Alman futbolcu Özil, Kızılay'a 713 bin TL'lik bağışta bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kariyerini sürdüren Mesut Özil, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren 31 yaşındaki oyuncu, Türk Kızılayı'na 713 bin TL'lik destekte bulundu.

Özil'in bağışlarıyla temin edilecek olan malzemelerle Kızılay'ın Türkiye genelindeki aşevlerinden 16 bin kişi iftar yemeği yiyerek faydalanabilecek. Ayrıca yurt içinde bin aileye gıda kolisi, Suriye'de bin aileye gıda kolisi ve Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Kızılay aşevinde 90 bin kişi için iftar yemeği olmak üzere toplamda 114 bin kişinin yardımdan faydalanabileceği açıklandı.

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