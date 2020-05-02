02 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'den Kızılay'a dev bağış! 114 bin kişi...

Mesut Özil'den dev bağış! 114 bin kişi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

İngiltere’de yaşayan ve ’da forma giyen , futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla da adından sık sık söz ettiriyor. Türk asıllı Alman futbolcu Özil, 'a 713 bin TL'lik bağışta bulundu.

ekiplerinden 'de kariyerini sürdüren , Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren 31 yaşındaki oyuncu, Türk Kızılayı'na 713 bin TL'lik destekte bulundu.

Özil'in bağışlarıyla temin edilecek olan malzemelerle 'ın genelindeki aşevlerinden 16 bin kişi iftar yemeği yiyerek faydalanabilecek. Ayrıca yurt içinde bin aileye gıda kolisi, 'de bin aileye gıda kolisi ve 'nin başkenti Mogadişu'daki Kızılay aşevinde 90 bin kişi için iftar yemeği olmak üzere toplamda 114 bin kişinin yardımdan faydalanabileceği açıklandı.

Mesut Özil'den Ramazan paylaşımı haberin devamı

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