Mesut Özil'den Kızılay'a dev bağış! 114 bin kişi...
İngiltere’de yaşayan ve Arsenal’da forma giyen Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla da adından sık sık söz ettiriyor. Türk asıllı Alman futbolcu Özil, Kızılay'a 713 bin TL'lik bağışta bulundu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de kariyerini sürdüren Mesut Özil, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.
Yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren 31 yaşındaki oyuncu, Türk Kızılayı'na 713 bin TL'lik destekte bulundu.
Özil'in bağışlarıyla temin edilecek olan malzemelerle Kızılay'ın Türkiye genelindeki aşevlerinden 16 bin kişi iftar yemeği yiyerek faydalanabilecek. Ayrıca yurt içinde bin aileye gıda kolisi, Suriye'de bin aileye gıda kolisi ve Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Kızılay aşevinde 90 bin kişi için iftar yemeği olmak üzere toplamda 114 bin kişinin yardımdan faydalanabileceği açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...