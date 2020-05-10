Dynamo Dresden'e corona virüsü şoku!
Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 16 Mayıs futbolu yeniden başlatma kararı Almanya'da bir corona virüsü şoku daha yaşanıyor. Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Dynamo Dresden'de iki futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp, 17 Mayıs'ta Hannover 96 ile oynanacak maça çıkmama kararı aldı.
Dynamo Dresden Kulübü, oyuncular, çalışanlar ile teknik ekip için üçüncü kez test yapıldığını ve iki futbolcunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Hastalığın oyuncularda semptomsuz seyrettiği ifade edilirken tüm takımın 14 gün boyunca evlerinde karantinaya gireceği kaydedildi.
Takımın, yeniden başlayacak ligde Hannover 96 ile 17 Mayıs'ta oynanması planlanan maça karantina süreci sebebiyle çıkamayacağı belirtildi.
Daha önce yapılan ilk testler sonucu kulüpte bir futbolcuda corona virüsüne rastlandığı ve söz konusu oyuncunun 3 Mayıs'tan bu yana karantinada olduğu ifade edildi. İkinci testlerde ise Covid-19 vakası görülmediği aktarıldı.
Almanya'da corona virüsü salgını nedeniyle mart ayı ortasında askıya alınan birinci ve ikinci liglerin 16 Mayıs'ta yeniden başlamasına karar verilmişti.
Kaynak: AA
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