10 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Dynamo Dresden'e corona virüsü şoku!

Alman ekibine corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve futbolu yeniden başlatma kararı 'da bir corona virüsü şoku daha yaşanıyor. Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden 'de iki futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp, 'ta ile oynanacak maça çıkmama kararı aldı.

Kulübü, oyuncular, çalışanlar ile teknik ekip için üçüncü kez test yapıldığını ve iki futbolcunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Hastalığın oyuncularda semptomsuz seyrettiği ifade edilirken tüm takımın 14 gün boyunca evlerinde karantinaya gireceği kaydedildi.

Takımın, yeniden başlayacak ligde ile 'ta oynanması planlanan maça karantina süreci sebebiyle çıkamayacağı belirtildi.

Daha önce yapılan ilk testler sonucu kulüpte bir futbolcuda corona virüsüne rastlandığı ve söz konusu oyuncunun 3 Mayıs'tan bu yana karantinada olduğu ifade edildi. İkinci testlerde ise Covid-19 vakası görülmediği aktarıldı.

'da corona virüsü salgını nedeniyle mart ayı ortasında askıya alınan birinci ve ikinci liglerin 'ta yeniden başlamasına karar verilmişti.

Zeki Çelik'ten tescil yorumu! haberin devamı



Kaynak: AA
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