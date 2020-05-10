11 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Belarus Ligi'nde corona şoku!

Belarus Ligi'nde corona şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Avrupa'yı saran  salgınına rağmen futbol maçlarının oynanmaya devam ettiği 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor.   takımından bir futbolcuda corona virüsü belirtilerine rastlandığı açıklanırken, test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Dünya üzerinde salgını sebebiyle birçok lig ertelenirken, oynanmaya devam eden 'nde flaş bir gelişme yaşandı. 1. ligde mücadele eden 'in Kulüp Müdürü Igor , bir futbolcularında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.

Shloido yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bir futbolcuda corona virüsü şüphemiz vardı. Durumu normal ancak belirtilerini taşıyordu. Şimdi testi yapıldı ve sonucunu bekliyoruz" ifadeini kullandı.

Takım idmanının iptal edildiği belirtilirken kısa sürede tüm takımla ilgili önlemler alınacağı ifade edildi.

Öte yandan iddialara göre FC Minsk'te corona virüsü taşıdığı düşünülen futbolcunun son oynanan Gorodeya deplasmanına gitmeyen isimlerden biri olduğu iddia edildi.

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