Belarus Ligi'nde corona şoku!
Avrupa'yı saran corona virüsü salgınına rağmen futbol maçlarının oynanmaya devam ettiği Belarus Ligi'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. FC Minsk takımından bir futbolcuda corona virüsü belirtilerine rastlandığı açıklanırken, test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.
Dünya üzerinde corona virüsü salgını sebebiyle birçok lig ertelenirken, oynanmaya devam eden Belarus Ligi'nde flaş bir gelişme yaşandı. 1. ligde mücadele eden FC Minsk'in Kulüp Müdürü Igor Shloido, bir futbolcularında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıkladı.
Shloido yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bir futbolcuda corona virüsü şüphemiz vardı. Durumu normal ancak belirtilerini taşıyordu. Şimdi testi yapıldı ve sonucunu bekliyoruz" ifadeini kullandı.
Takım idmanının iptal edildiği belirtilirken kısa sürede tüm takımla ilgili önlemler alınacağı ifade edildi.
Öte yandan iddialara göre FC Minsk'te corona virüsü taşıdığı düşünülen futbolcunun son oynanan Gorodeya deplasmanına gitmeyen isimlerden biri olduğu iddia edildi.
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