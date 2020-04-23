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DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'den Ramazan paylaşımı

Mesut Özil'den Ramazan paylaşımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Mesut Özil, Ramazan ayı dolayısıyla hesabından bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu paylaşımında İslam aleminin Ramazan ayını kutladı.

'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayının tüm İslam alemine huzur ve salık getirmesini diledi.

Mesut Özil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ramazan rahmettir, berekettir, muhabbettir, mağfirettir. Ruhun ve bedenin arınması, dimağın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihandan geçtiği bu dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını, insanlığın ruhunu ve bedenini tüm bela ve şerlerden arındırmasını, özellikle tüm İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sağlıcakla kalın... Hoşgeldin Ramazan...

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