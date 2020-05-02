02 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Marcelo'dan ayrılık açıklaması

Marcelo, Real Madrid'den ayrılmak istemiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

devlerinden forması giyen , İtalyan efsanesi ile sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi. Breziyalı futbolcu kulübünde mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi.

, İtalyan teknik direktör ile gerçekleştirdiği Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, 'den ayrılma söylentilerine ilişkin "Takımımdan ayrılmak istemiyorum. Real Madrid'in de beni göndereceğini düşünmüyorum. Geldiğimden beri Madrid'de iyi işler yaptım. Uzun bir zaman ve inanılmaz bir hikaye oldu." ifadelerini kullandı.

'a transfer olacağı yönündeki iddialara cevap veren 31 yaşındaki futbolcu, "Diğer takımların benimle ilgilenmesi güzel bir şey ama Juventus'un ilgisi hakkında bir şey bilmiyorum. İki yıl önce Juventus ile anlaştığımı, olmadan yaşayamayacağımı yazmışlardı, insanlar birçok şeyi uyduruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın eski seviyesinde sahalara döneceğine inandığını kaydeden Marcelo, "Hazard şu ana kadar iyi iş çıkardı. Aynı yerden sakatlık yaşaması kötü oldu ama atlattı ve dönmeye hazırlanıyor. Üst seviyede bir oyuncu. Sahada bazı şeyleri herkesten farklı bir hızda yapabiliyor." şeklinde görüş belirtti.

Madrid ekibinin Brezilyalı genç yetenekleri Vinicius ve Rodrygo'dan övgüyle bahseden tecrübeli sol bek, "Vinicius inanılmaz hızlı top sürebiliyor, top ayağına yapışıyor gibi hissediyorsunuz. Bana Robinho'yu hatırlatıyor ama daha hızlısı. Rodrygo her zaman soğukkanlı. Sanki 10 yıldır oynuyor gibi. Zeki bir oyuncu. İkisine de sakin kalmalarını ve parlayacakları zamanın geleceğini söylüyorum." yorumunu yaptı.

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