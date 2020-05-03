03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bale ABD’yi istiyor

Bale ABD’yi istiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

İspanya ekibi 'in Galli oyuncusu , Amerikan Birinci Ligi'nde () oynama fikrine sıcak baktığını söyledi.

"The Hat-Trick" isimli podcast yayını na konuk olan Bale, ", son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun ABD'de oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum." ifadelerini kullandı. ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 'deki performansı tartışma konusu olan Bale, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

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