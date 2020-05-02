02 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda'ya UEFA uyarısı

Hollanda'ya UEFA uyarısı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

, liglerini iptal eden Hollanda Futbol Federasyonu'na mektup göndererek, Avrupa kupalarına katılacak takımların "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istedi.

, liglerini iptal eden Hollanda Futbol Federasyonu'na mektup göndererek, Avrupa kupalarına katılacak takımları "sportif başarı" esasına göre seçilmesini istendiği belirtildi. Federasyon, Ajax'ı Devler Ligi play-off turuna, Alkmaar'ı ön elemelere, Feyenoord'u Avrupa Ligi gruplarına gönderecek.
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