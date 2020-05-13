14 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Dele Alli'ye hırsız şoku! Yüzünden yaralandı

Yıldız isme büyük şok! Yüzünden yaralandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.05.2020

İngiltere  ekibi Tottenham'da forma giyen , evine giren hırsızlar yüzünden dehşet dolu anlar yaşadı. 'de yer alan habere göre, İngiliz milli oyuncunun evine giren eli bıçaklı iki hırsız evdeki mücevher ve saatleri çalarken, Alli'yi de hafif şekilde yaraladı.

ekibi Tottenham'ın yıldız oyuncusu , evine giren hırsızlar tarafından saldırıya uğradı.

'de yer alan habere göre, İngiliz milli oyuncunun Kuzey Londra'daki evi çarşamba sabahı iki hırsız tarafından soyuldu. Soygun sırasında Alli'nin, sevgilisi, kardeşi Harry Hickford ile sevgilisi ve bir arkadaşıyla birlikte evde olduğu belirtildi.

24 yaşındaki oyuncu hırsızlarla burun buruna kalırken, yaşanan itiş kakış sırasında yumruklu saldırıya uğradığı ve yüzünden yaralandığı öne sürüldü. Alli'nin durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Canını zor kurtaran Alli, mücevher ve saatlerini çaldırırken, hırsızların güvenlik kamerasına yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Resmen açıklandı! İşte Serie A'nın başlama tarihi Resmen açıklandı! İşte Serie A'nın başlama tarihi
6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi! 6 oyuncuda corona virüsü tespit edildi!
Lucescu sitem etti! Teşekkür bile... Lucescu sitem etti! "Teşekkür bile..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör