02 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Gareth Bale'den flaş MLS açıklaması! Ayrılıyor mu?

Bale'den flaş açıklama! Ayrılıyor mu?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

ekiplerinden 'de forma giyen Galli futbolcu , Amerikan Birinci Ligi () hakkında düşüncelerini aktardı. 30 yaşındaki yıldız, "MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor" ifadelerini kullandı.

"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olan Bale, ", son yıllarda gözde olan ve popülaritesi artan bir lig. Artık daha fazla futbolcunun 'de oynamak istediğini düşünüyorum. MLS'te oynama fikri ilgimi çekiyor. Tatillerde 'a gitmeyi de seviyorum." ifadelerini kullandı.

ABD futbolunun gelişimine dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

'deki performansı tartışma konusu olan Bale, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

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