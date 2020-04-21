21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar! 5 yıllık sözleşme...

Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar! 5 yıllık sözleşme...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu , sezon sonunda takımıyla olan mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı.

İtalyan basını, milli futbolcu 'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı. 2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı da belirtildi.

Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.

Bakanlıktan onay geldi! İşte futbolun başlayacağı tarih haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barcelona'dan bir ilk! Corona virüsüyle mücadele için... Barcelona'dan bir ilk! Corona virüsüyle mücadele için...
Bakanlıktan onay geldi! İşte futbolun başlayacağı tarih Bakanlıktan onay geldi! İşte futbolun başlayacağı tarih
2 kulüp doktorundan büyük fedakarlık! 2 kulüp doktorundan büyük fedakarlık!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör