21 Nisan 2020, Salı
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Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar! 5 yıllık sözleşme...
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda takımıyla olan mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatma kararı aldı.
İtalyan basını, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki haftalarda kulübü Milan ile tekrar masaya oturacağını ve 5 yıllık mukaveleye imza atacağını yazdı. 2017 yılında Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibinden yıllık net 2.5 milyon Euro kazanacağı da belirtildi.
Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 23 maça çıkan Çalhanoğlu, süre aldığı bu maçlarda 3 gol, 1 de asist kaydetti.
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